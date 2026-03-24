Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Мостовой предложил Карпину вызвать его в сборную России на ближайшие матчи
Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой в интервью Metaratings заявил, что способен сейчас выйти в составе сборной России.

По его словам, учитывая уровень текущих соперников подопечных Валерия Карпина, он бы сам без проблем смог бы отметиться результативными действиями.

«Какая разница, кого сейчас вызывают? Хоть меня возьмите! Против условного Брунея или Кубы я бы в конце вышел и гол в пустые ворота забил бы. Про Никарагуа я вообще ничего не знаю, на каком они там месте?» — заявил Мостовой.

Сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре 27 марта. 31 числа в Санкт-Петербурге российские футболисты встретятся с национальной командой Мали.

2 февраля глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

С 2022 года сборная России отстранена от официальных турниров и проводит только товарищеские матчи.

Ранее лидер сборной России пропустит ближайшие матчи из-за травмы.

 
Теперь вы знаете
С каким видом рака в России живут меньше всего и что с этим можно сделать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!