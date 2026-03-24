Мостовой предложил Карпину вызвать его в сборную России на ближайшие матчи

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой в интервью Metaratings заявил, что способен сейчас выйти в составе сборной России.

По его словам, учитывая уровень текущих соперников подопечных Валерия Карпина, он бы сам без проблем смог бы отметиться результативными действиями.

«Какая разница, кого сейчас вызывают? Хоть меня возьмите! Против условного Брунея или Кубы я бы в конце вышел и гол в пустые ворота забил бы. Про Никарагуа я вообще ничего не знаю, на каком они там месте?» — заявил Мостовой.

Сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре 27 марта. 31 числа в Санкт-Петербурге российские футболисты встретятся с национальной командой Мали.

2 февраля глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

С 2022 года сборная России отстранена от официальных турниров и проводит только товарищеские матчи.

