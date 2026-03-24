Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Постпред США раскрыл отношение Вашингтона к проблемам ЕС

Постпред США назвал отказ Венгрии согласовать кредит Украине внутренним делом ЕС
Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Невозможность предоставить Украине кредит на €90 млрд из-за венгерского вето — это внутренняя проблема Евросоюза. Такую позицию занимает Вашингтон по этому вопросу, заявил постпред США в ЕС Эндрю Паздер в интервью Politico.

«Это внутренний вопрос ЕС, это не вопрос Соединенных Штатов. Им нужно решить проблему того, как они будут финансировать Украину и в каком объеме они будут ее финансировать», — сказал он.

По словам американского дипломата, условия предоставления кредита и устранение препятствий для его выдачи — это проблема самого Евросоюза.

«Это вопрос для ЕС, который нужно решить внутри, и я полностью уверен, что они его решат», — добавил Паздер.

Отвечая на вопрос о том, может ли премьер-министр Венгрии информировать Москву о деталях обсуждения помощи Украине в Евросоюзе, постпред США отметил, что американский лидер «любит» Виктора Орбана.

«Это, очевидно, решение, которое должен принять президент», — заявил он, рассуждая о том, может ли измениться отношение Белого дома к венгерскому премьеру.

Паздер напомнил, что Венгрия «очень дружелюбна к Соединенным Штатам», а ее власти разделяют взгляды нынешней американской администрации «по определенным вопросам».

«Я думаю, что большая часть пыли, которая была поднята в отношении Венгрии и ее отношений с Европейским союзом, осядет после выборов. Независимо от того, какая партия победит, я думаю, многое успокоится после того, как выборы закончатся», — подытожил постпред США в ЕС.

Он также добавил, что Евросоюз сам следует венгерской модели, ужесточая миграционную политику, и призвал Брюссель «набраться терпения».

Ранее Орбан рассказал об упадке демократии в Европе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!