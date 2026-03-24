В МЧС раскрыли последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

МЧС: в Севастополе при взрыве в жилом доме выгорели десять квартир

В Севастополе в результате взрыва в многоквартирном доме выгорели 10 квартир, повреждены от 30 до 60 квартир. Об этом сообщил журналистам и. о. начальника ГУ МЧС по городу Владимир Щедрин, передает РИА Новости.

«Точно могу сказать, что выгорели — пострадали от пожара — 10 квартир. Выбито остекление: сейчас подводится подсчет еще — от 30 до 60 квартир», — отметил он.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва и обрушения многоэтажки.

Взрыв произошел около 23:50 23 марта 2026 года в квартире на первом этаже дома на улице Павла Корчагина. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоявшие во дворе дома.

До этого глава региона Михаил Развожаев рассказывал, что минимум четыре человека пострадали в результате взрыва в севастопольской многоэтажке.

Ранее при ударе десятков БПЛА по Севастополю пострадали люди.