Митволь решил после освобождения остаться в России

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь заявил после своего освобождения, что будет жить в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, конечно», — сказал Митволь, отвечая на вопрос, будет ли он жить в России.

Накануне адвокат Михаил Шолохов заявил, что экс-замглавы Росприроднадзора, осужденный по делу о хищении более 900 млн рублей, выйдет на свободу 24 марта.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Митволю. По данным суда, в качестве председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» он похитил из бюджета почти 1 млрд рублей при проектировании метрополитена.

Бывший чиновник вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему четыре года шесть месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве и выплату 952 млн рублей по гражданским искам. В сентябре сообщалось, что суд отказал Митволю в условно-досрочном освобождении.

