Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Митволь решил после освобождения остаться в России

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь заявил после своего освобождения, что будет жить в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, конечно», — сказал Митволь, отвечая на вопрос, будет ли он жить в России.

Накануне адвокат Михаил Шолохов заявил, что экс-замглавы Росприроднадзора, осужденный по делу о хищении более 900 млн рублей, выйдет на свободу 24 марта.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Митволю. По данным суда, в качестве председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» он похитил из бюджета почти 1 млрд рублей при проектировании метрополитена.

Бывший чиновник вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему четыре года шесть месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве и выплату 952 млн рублей по гражданским искам. В сентябре сообщалось, что суд отказал Митволю в условно-досрочном освобождении.

Ранее адвокат Смолова заявила о намерении прекратить уголовное дело после драки в «Кофемании».

 
Теперь вы знаете
С каким видом рака в России живут меньше всего и что с этим можно сделать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
