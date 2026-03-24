Стало известно, какие страны выступили посредниками в переговорах США и Ирана

Bloomberg: Египет, Турция и Пакистан передают сообщения между США и Ираном

Египет, Турция и Пакистан передают сообщения между США и Ираном и участвуют в переговорах в качестве посредников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

«Один высокопоставленный дипломат заявил, что Египет, Турция и Пакистан передают сообщения между США и Ираном. Хотя официальные лица выступают в качестве посредников между двумя странами, совершенно неясно, в какой степени эти переговоры ведутся напрямую», — пишет СМИ.

Издание отмечает, что за последние две недели различные страны, включая Турцию, Саудовскую Аравию и Оман, вели неофициальные переговоры с Ираном, пытаясь добиться согласия сторон конфликта на перемирие. Один из высокопоставленных дипломатов рассказал, что наиболее активные неофициальные каналы связи с Ираном организовали Турция и Оман. Другой дипломат подчеркнул, что сообщения передавались через Саудовскую Аравию, Индию и Египет. Однако издание подчеркнуло, что неизвестно, «какое влияние эти обсуждения оказали на решение Трампа».

Источник также рассказал Bloomberg, что администрация Трампа считает, что Иран может «охотно согласиться» на переговоры, если США дадут понять, что готовы к ним.

23 марта президент США Дональд Трамп отказался от 48-часового ультиматума Ирану и решил отложить удары по энергообъектам и Ирана на пять дней из-за якобы состоявшихся «успешных» переговоров. Трамп подчеркнул, что переговорщики обсуждали отказ Тегерана от разработки ядерного оружия и обогащения урана. Кроме того, американский президент сообщил, что контакты состоялись по инициативе Тегерана.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи рассказал, что Тегеран не ведет переговоры с США, однако получил послание американцев через посредников. Также в парламенте Ирана назвали бессмысленными переговоры с США.

Газета Financial Times писала, что власти Пакистана помогали осуществить неофициальный обмен сообщениями между правительствами Ирана и США.

