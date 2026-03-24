Россиянам объяснили, как распознать дипфейк при видеозвонке

Мошенники начали обманывать россиян с помощью использования дипфейков в системах видео-конференц-связи, подделывая внешний вид и голос участников видеозвонка в реальном времени. Распознать действия злоумышленником можно по ряду визуальных признаков. Об этом «Известиям» рассказал руководитель проектного офиса «Контур.Толка» Иван Шехтман.

Эксперт объяснил, что мошенники создают видеодипфейки с помощью нейросетей. Они используют фотографию лица человека, адаптируя ее к движениям, мимике и освещению исходного видео. Аналогичным способом злоумышленникам удается подделывать голоса. Сегодня эти технологии применяются в системах видео-конференц-связи, в ходе которых мошенники выдают себя за руководителей, бизнес-партнеров или коллег россиян.

По словам специалиста, определять дипфейки самостоятельно становится все труднее. Однако распознать обман можно с помощью некоторых визуальных маркеров, в числе которых размытые границы лица, волос или ушей, неестественные движения рта при разговоре и моргание, а также некорректное освещение лица. Помимо этого, указывать на подделку могут странные движения головы и неестественная мимика.

«В условиях роста цифровых угроз бизнесу необходимо внедрять инструменты верификации, позволяющие в реальном времени отличать подлинное присутствие человека от цифровой имитации», — добавил эксперт.

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков до этого объяснил, что единственным надежным способом не стать жертвой дипфейков является личный звонок человеку или его помощнику по уже известному номеру телефона.

