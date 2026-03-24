Россиянам объяснили, как распознать дипфейк при видеозвонке

Эксперт Шехтман: признаком дипфейка являются размытые границы лица
Мошенники начали обманывать россиян с помощью использования дипфейков в системах видео-конференц-связи, подделывая внешний вид и голос участников видеозвонка в реальном времени. Распознать действия злоумышленником можно по ряду визуальных признаков. Об этом «Известиям» рассказал руководитель проектного офиса «Контур.Толка» Иван Шехтман.

Эксперт объяснил, что мошенники создают видеодипфейки с помощью нейросетей. Они используют фотографию лица человека, адаптируя ее к движениям, мимике и освещению исходного видео. Аналогичным способом злоумышленникам удается подделывать голоса. Сегодня эти технологии применяются в системах видео-конференц-связи, в ходе которых мошенники выдают себя за руководителей, бизнес-партнеров или коллег россиян.

По словам специалиста, определять дипфейки самостоятельно становится все труднее. Однако распознать обман можно с помощью некоторых визуальных маркеров, в числе которых размытые границы лица, волос или ушей, неестественные движения рта при разговоре и моргание, а также некорректное освещение лица. Помимо этого, указывать на подделку могут странные движения головы и неестественная мимика.

«В условиях роста цифровых угроз бизнесу необходимо внедрять инструменты верификации, позволяющие в реальном времени отличать подлинное присутствие человека от цифровой имитации», — добавил эксперт.

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков до этого объяснил, что единственным надежным способом не стать жертвой дипфейков является личный звонок человеку или его помощнику по уже известному номеру телефона.

Ранее россиянам объяснили, почему люди верят в «клонов» знаменитостей.

 
С каким видом рака в России живут меньше всего и что с этим можно сделать
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

