В МИД объяснили отношение России к конфликту на Ближнем Востоке

России небезразлично, что происходит между Ираном и другими странами Ближнего Востока. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, передает РИА Новости.

Министр добавил, что руководство МАГАТЭ неадекватно реагирует на угрозы, которые создает военная операция Израиля и США против Ирана для ядерной безопасности.

21 марта российский президент Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России заявили о готовности содействовать урегулированию ближневосточного конфликта.