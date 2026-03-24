Политолог Блохин: новые требования РФ к Украине могут включить Харьков и Одессу

Россия в рамках ужесточения своих условий по урегулированию конфликта на Украине может заявить о принадлежности Харькова, Николаева и Одессы. Этого боится Киев. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

Он прокомментировал слова постоянного представителя России при ООН Василия Небензи о менее выгодных условиях урегулирования украинского кризиса для Киева.

Как напомнил аналитик, у России есть определенный набор «классических» требований к Украине по урегулированию продолжающегося конфликта. Речь идет об ограничении численности украинской армии, нейтральном статусе Киева и, как следствие, невозможности размещения на территории Украины иностранных контингентов.

При этом, как указал Блохин, Киев боится, что Россия будет расширять зону своего влияния, в первую очередь стремясь освободить Харьков, Николаев и Одессу. Для России, подчеркнул политолог, освобождение этих городов жизненно необходимою.

«Харьков, Николаев и Одесса – этого боится Киев. Многие наши политологи, эксперты говорят о том, что оставлять в составе Украины Харьков, Николаев и Одессу было бы с нашей стороны грубой стратегической ошибкой. Если мы говорим об увеличении наших требований и претензий, то это вот как раз эти вещи», — считает Блохин.

Небензя заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине, что если Киев продолжит игнорировать возможность переговоров и эскалировать конфликт, то в скором времени ему придется принять новые, менее выгодные условия урегулирования.

