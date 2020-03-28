Число погибших от коронавируса в Британии превысило тысячу
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В Великобритании за сутки число жертв коронавируса увеличилось на 260, достигнув 1019, информирует Sky news.
Сообщается, что большинство погибших — жители Англии. У 1006 пациентов были сопутствующие патологии.
Всего в Великобритании коронавирусом заразились 17 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.
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