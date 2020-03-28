Число погибших от коронавируса в Британии превысило тысячу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/167/13019167/2020-03-23T144630Z_1871478326_RC2QPF998352_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRITAIN-pic905-895x505-77068.jpg">

В Великобритании за сутки число жертв коронавируса увеличилось на 260, достигнув 1019, информирует Sky news.

Сообщается, что большинство погибших — жители Англии. У 1006 пациентов были сопутствующие патологии.

Всего в Великобритании коронавирусом заразились 17 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Британский премьер Джонсон подхватил коронавирус

— Глава минздрава Британии заразился коронавирусом