Столичные ЗАГСы ограничивают число гостей при регистрации брака до пяти

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В ЗАГСах Москвы временно вводят ограничение на число гостей на церемонии регистрации брака до пяти человек из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщается в на сайте мэра города.

Ограничения действуют с 28 марта.

В настоящее время получить госуслуги в ЗАГСах можно будет лишь по предварительной записи, но это не касается регистрации смерти и регистраций заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям в назначенное время.

Теперь на регистрации брака смогут быть только пять гостей.

Регистрация рождения также будет осуществляться только в Новомосковском, Новофедоровском, Троицком отделах и отделе ЗАГС Южного Бутова.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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