В ВОЗ рассказали о заболевших коронавирусом подростках

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Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в мире и у подростков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.

По ее словам, на данный момент 12 подростков и молодых людей во Франции находятся в реанимации.

Представитель ВОЗ отметила, что факторами уязвимости здесь являются сопутствующие заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 1 264 зараженных коронавирусом в 62 регионах. Количество летальных случаев — четыре. Выздоровели — 49 человек.