В Армении число зараженных коронавирусом выросло до 372

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В Армении подтверждены 372 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр по профилактике заболеваний минздрава республики.

Как отмечается, 28 пациентов вылечились, один умер.

В настоящее время на лечении находятся 343 человека, в 2172 случаях результаты теста на COVID-19 дали отрицательный результат.

В армянской республике в связи с коронавирусом объявлен режим ЧП с 16 марта по 14 апреля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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