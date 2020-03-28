В Армении число зараженных коронавирусом выросло до 372
В Армении подтверждены 372 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр по профилактике заболеваний минздрава республики.
Как отмечается, 28 пациентов вылечились, один умер.
В настоящее время на лечении находятся 343 человека, в 2172 случаях результаты теста на COVID-19 дали отрицательный результат.
В армянской республике в связи с коронавирусом объявлен режим ЧП с 16 марта по 14 апреля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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