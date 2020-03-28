В московском транспорте временно остановили вещание на всех медианосителях
Столичный общественный транспорт отключил с субботы, 28 марта, вещание на всех медианосителях, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.
Речь идет об установленных в транспорте экранах, на которых обычно транслируются новости или различные развлекательные материалы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля, включая те дни, которые объявлены нерабочими. Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля, чтобы люди меньше посещали общественные места.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом нового типа.