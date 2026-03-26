Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Гай Германика закрыла свой ювелирный бренд

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Валерия Гай Германика сообщила в Telegram-канале, что на год закрывает свой ювелирный бренд «ГЕРНИКА».

Гай Германика призналась, что ей хочется переосмыслить бренд и понять, чего она хочет от него. Ближайший год режиссер планирует заниматься исключительно кино.

«Возможно, она («ГЕРНИКА») вернется. Но уже другой. Этот год я отдаю кино. Там есть любовь, удовольствие и жизнь», — поделилась кинематографистка.

Валерия Гай Германика стала известной благодаря своей второй короткометражке «Девочки», снятой в 2005 году. В 2010 году на Первом канале вышел резонансный сериал Германики «Школа».

В июне 2025-го Валерия Гай Германика рассказала о топе-5 неловких ситуаций на съемочной площадке.

В топ-1 вошел случай, когда у оператора выпали зубные импланты из-за того, что всю ночь снимал на холоде. На втором месте Германика назвала момент, когда вместо дублера женщины привели лысого мужчину. Также она рассказала о ситуации, когда вместо игрового чучела животного привезли улыбающееся чучело волка.

Ранее Гай Германика заявила, что России не нужны ранние браки.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
