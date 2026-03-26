Гай Германика закрыла свой ювелирный бренд

Режиссер Валерия Гай Германика сообщила в Telegram-канале, что на год закрывает свой ювелирный бренд «ГЕРНИКА».

Гай Германика призналась, что ей хочется переосмыслить бренд и понять, чего она хочет от него. Ближайший год режиссер планирует заниматься исключительно кино.

«Возможно, она («ГЕРНИКА») вернется. Но уже другой. Этот год я отдаю кино. Там есть любовь, удовольствие и жизнь», — поделилась кинематографистка.

Валерия Гай Германика стала известной благодаря своей второй короткометражке «Девочки», снятой в 2005 году. В 2010 году на Первом канале вышел резонансный сериал Германики «Школа».

В июне 2025-го Валерия Гай Германика рассказала о топе-5 неловких ситуаций на съемочной площадке.

В топ-1 вошел случай, когда у оператора выпали зубные импланты из-за того, что всю ночь снимал на холоде. На втором месте Германика назвала момент, когда вместо дублера женщины привели лысого мужчину. Также она рассказала о ситуации, когда вместо игрового чучела животного привезли улыбающееся чучело волка.

Ранее Гай Германика заявила, что России не нужны ранние браки.