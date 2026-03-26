Путин прокомментировал арест Бутягина в Польше

Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по культуре, что арест российского археолога Александра Бутягина в очередной раз показывает, с кем России приходится иметь дело. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По его словам, ученый занимался раскопками в Крыму во все времена: когда полуостров был в составе Украины, в советское время и сейчас, когда вошел в состав России. Но в любое время все работы Бутягина были согласованы с властями, отметил президент.

«То, что с ним сейчас происходит, просто лишний раз подчеркивает то, с кем мы имеем дело», — добавил Путин.

18 марта адвокат Адам Доманьский в Telegram-канале рассказал, что окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина.

Известный российский ученый, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, в декабре 2025 года ездил в Европу читать лекции и по пути из Нидерландов на Балканы был задержан полицией Польши по запросу Украины. В Киеве против него возбудили уголовное дело из-за руководства раскопками в Керчи, которые украинские власти назвали незаконными. В случае экстрадиции ученому грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее Кремль прокомментировал возможную экстрадицию археолога Бутягина на Украину.

 
Приоткрытый Ормуз, отсрочка от армии без личной явки и самая дешевая курица. Новости к утру 26 марта
