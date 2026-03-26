Землетрясение в Греции повредило здания монастырей на горе Афон

Землетрясение привело к появлению трещин в стенах монастырей на горе Афон

На севере Греции произошло землетрясение, в результате которого повреждения получили здания монастырей на горе Афон. Об этом сообщает газета «Ворья».

«Сильное землетрясение <…> в 11 километрах к северо-западу от Кареи с глубиной очага 10,6 километра причинило значительный ущерб монастырям, скитам и кельям на горе Афон», — говорится в статье.

Отмечается, что сила сейсмологического явления достигла 4,9 баллов по шкале Рихтера. По данным издания, в стенах монастырей появились трещины, вследствие чего были повреждены фрески. В одной из церквей прямо во время службы откололся фрагмент люстры — присутствовавшие оперативно покинули здание.

Монахи рассказали газете, что повреждения зафиксированы в старых скитах и кельях. В свою очередь, паломники отметили продолжительность землетрясения и громкий гул в прибрежных районах.

Святая гора Афон — полуостров в северо-восточной Греции — одно из основных мест паломничества в православном мире, сохранившееся в неизменном виде с древних времен.

