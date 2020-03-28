Эстонский премьер обратился к гражданам насчет ситуации с коронавирусом на русском языке
Глава кабмина Эстонии Юри Ратас выступил перед соотечественниками из-за распространения коронавируса, сообщается на его странице в Facebook.
Свое обращение Ратас сделал на русском языке, хотя единственным государственным языком в стране считается эстонский.
«Предстоящие выходные и недели определят, остановим ли мы вирус или нет. Для этого у нас есть только одна формула: мы все должны следовать правилам. Самые важные из них: я остаюсь дома, мою руки, сохраняю дистанцию», — заявил премьер.
Русским языком владеет порядка двух третей населения республики.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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