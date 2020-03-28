В Казахстане впервые на пост главы региона назначена женщина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пост главы региона назначил женщину. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Назначить Абдыкаликову Гульшару Наушаевну акимом Кызылординской области», — говорится в тексте указа главы государства.

По словам советника президента Ерлана Карина, ранее Токаев выдвинул инициативу, чтобы 30% партийных списков составляли женщины и молодежь. Уже подготовлен соответствующий законопроект.

Абдыкаликова перешла на новую должность с поста депутата нижней палаты парламента республики. В разное время она была министром труда и социальной защиты населения, советником президента, заместителем премьер-министра, а также государственным секретарем.