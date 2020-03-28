В Находке после взрыва газового баллона в жилом доме госпитализирован человек

В шестиэтажном доме в Находке взорвался газовый баллон. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его данным, баллон, подключенный к газовой плите, взорвался в квартире на четвертом этаже.

В результате выбиты окна, а также повреждена внешняя облицовка здания.

Житель квартиры, где произошел взрыв, был госпитализирован с травмами верхних конечностей, ожогами шеи и головы.

Источник добавил, что другие квартиры не пострадали.

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