Ростуризм попросил россиян воздержаться от поездок по России из-за COVID-19

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Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила россиян перенести туры по России в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Также она обратилась к туроператорам и попросила оказать людям помощь в переносе поездок, цитирует ее ТАСС.

По ее словам, россияне должны со всей серьезностью отнестись к ограничениям, так как они вводятся для безопасности граждан.

«В этой связи прошу туристов временно воздержаться от поездок и перенести время отдыха», --подчеркнула она.

Догузова попросила туроператоров, а также отели не отказывать жителям России в переносе туров и по возможности не ухудшать условий этих поездок.

В России заразились коронавирусом более тысячи человек, при том вылечились 45 человек и четверо — погибли.

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