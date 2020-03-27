Ростуризм попросил россиян воздержаться от поездок по России из-за COVID-19
Глава Ростуризма Зарина Догузова попросила россиян перенести туры по России в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Также она обратилась к туроператорам и попросила оказать людям помощь в переносе поездок, цитирует ее ТАСС.
По ее словам, россияне должны со всей серьезностью отнестись к ограничениям, так как они вводятся для безопасности граждан.
«В этой связи прошу туристов временно воздержаться от поездок и перенести время отдыха», --подчеркнула она.
Догузова попросила туроператоров, а также отели не отказывать жителям России в переносе туров и по возможности не ухудшать условий этих поездок.
В России заразились коронавирусом более тысячи человек, при том вылечились 45 человек и четверо — погибли.
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