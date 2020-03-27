Задержан мужчина, принесший газовый баллон в дом в Магнитогорске

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который принес газовый баллон в дом в Магнитогорске, где накануне произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

По его словам, задержанный является родственником одного из жильцов дома, он занимался ремонтом и несколько дней назад принес баллон, из-за которого и произошел взрыв.

«В этой квартире в этот вечер была бабушка с детьми, она, по моей информации, вышла проводить подругу, и в это время случилось это событие», — рассказал Текспер.

В настоящее время подозреваемый задержан.

Ранее в квартире пятиэтажного дома на втором этаже произошел взрыв газа. После начался пожар, который перекинулся на соседние квартиры на других этажах. Погибли женщина и подросток. Следственный комитет возбудил дело по факту произошедшего.

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