Задержан мужчина, принесший газовый баллон в дом в Магнитогорске
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который принес газовый баллон в дом в Магнитогорске, где накануне произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
По его словам, задержанный является родственником одного из жильцов дома, он занимался ремонтом и несколько дней назад принес баллон, из-за которого и произошел взрыв.
«В этой квартире в этот вечер была бабушка с детьми, она, по моей информации, вышла проводить подругу, и в это время случилось это событие», — рассказал Текспер.
В настоящее время подозреваемый задержан.
Ранее в квартире пятиэтажного дома на втором этаже произошел взрыв газа. После начался пожар, который перекинулся на соседние квартиры на других этажах. Погибли женщина и подросток. Следственный комитет возбудил дело по факту произошедшего.
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