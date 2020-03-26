Около 100 пациентов с коронавирусом в Москве лечатся дома

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Около 100 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве проходят лечение на дома, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Всего в Москве зафиксировано 546 случаев заражения коронавирусом нового типа, отметила Ракова. По ее словам, примерно 400 человек находятся в стационаре, около 100 лечатся на дому и 20 помещены в специальные боксы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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