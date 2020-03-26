Тела двух погибших обнаружены на месте взрыва в Магнитогорске

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Тела двух погибших обнаружены на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Взрыв в жилом доме произошел в пятиэтажке на улице Доменщиков.

В настоящий момент огнем охвачены три этажа в подъезде, где произошел взрыв.