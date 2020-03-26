В Бурятии зарегистрированы два первых случая заражения коронавирусом

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Два первых случая заражения коронавирусом выявлены в Бурятии. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

«Больные госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу, их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Таким образом, в России заразились вирусом 660 человек, вылечились — 30.

Ранее президент России Владимир Путин объявил выходные в стране с 28 марта до 5 апреля во избежание распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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