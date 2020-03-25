Собянин рассказал о привезенном в РФ «чемодане вирусов» из Куршевеля

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Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016... Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016...
Мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии открытия станции метро «Фрунзенская», 2016...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью заявил, что в Москву приезжали люди из-за границы, из Куршевеля, и привезли «чемодан вирусов». Об этом он заявил в эфире телеканала ТВЦ.

По его словам, многие люди, приезжающие в Россию из-за границы, останавливались в Москве. Кроме того, сами москвичи любят путешествовать по другим странам и могли привезти в Россию вирусы.

«Многие побывали и в Куршевеле, привезли оттуда просто чемодан вирусов», — предполагает мэр.

Он полагает, что россияне не должны считать, что проблема с коронавирусом пройдет сама собой. Он призвал граждан вести себя дисциплинированно и готовиться к худшему.

По последним данным, в России заразились вирусом почти 700 человек, вылечились — 30.

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