Собянин рассказал о привезенном в РФ «чемодане вирусов» из Куршевеля

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью заявил, что в Москву приезжали люди из-за границы, из Куршевеля, и привезли «чемодан вирусов». Об этом он заявил в эфире телеканала ТВЦ.

По его словам, многие люди, приезжающие в Россию из-за границы, останавливались в Москве. Кроме того, сами москвичи любят путешествовать по другим странам и могли привезти в Россию вирусы.

«Многие побывали и в Куршевеле, привезли оттуда просто чемодан вирусов», — предполагает мэр.

Он полагает, что россияне не должны считать, что проблема с коронавирусом пройдет сама собой. Он призвал граждан вести себя дисциплинированно и готовиться к худшему.

По последним данным, в России заразились вирусом почти 700 человек, вылечились — 30.

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