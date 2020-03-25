Собянин рассказал о привезенном в РФ «чемодане вирусов» из Куршевеля
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью заявил, что в Москву приезжали люди из-за границы, из Куршевеля, и привезли «чемодан вирусов». Об этом он заявил в эфире телеканала ТВЦ.
По его словам, многие люди, приезжающие в Россию из-за границы, останавливались в Москве. Кроме того, сами москвичи любят путешествовать по другим странам и могли привезти в Россию вирусы.
«Многие побывали и в Куршевеле, привезли оттуда просто чемодан вирусов», — предполагает мэр.
Он полагает, что россияне не должны считать, что проблема с коронавирусом пройдет сама собой. Он призвал граждан вести себя дисциплинированно и готовиться к худшему.
По последним данным, в России заразились вирусом почти 700 человек, вылечились — 30.
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