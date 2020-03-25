В Минздраве призвали россиян не заниматься самолечением

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Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова попросила население в условиях пандемии коронавируса отказаться от самолечения, а обращаться к врачу при симптомах гриппа и простуды. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, врачи «проходят все современные курсы, лекции, вебинары по обучению» для того, чтобы выявлять коронавирусную инфекцию.

Как отметила специалист, коронавирус и ОРВИ имеют одинаковые симптомы — слабость и недомогание.

«Самое главное правило - первые симптомы недомогания, необходимо... находиться дома, не выходить на улицу, не идти на работу, не идти в аптеку за лекарствами, быть дома, вызвать на дом врача», — сказала Малинникова.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России возросло до 658, выздоровели 30 человек.

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