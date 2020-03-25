В Москве мужчина открыл стрельбу в магазине, отказавшись заплатить за спиртное

В Москве мужчина открыл стрельбу в магазине на Славянском бульваре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел вечером 20 марта. Между администратором и двумя посетителями произошел конфликт, в результате которого, один из мужчин, предположительно из пистолета, выстрелил в своего оппонента. Пострадавший с огнестрельным ранением обратился за медицинской помощью.

Злоумышленник был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

По словам источника в правоохранительных органах, конфликт произошел, потому что мужчина не хотел расплачиваться за алкоголь, а когда к нему подошел администратор, он открыл огонь.