Молдавия отправит в РФ более тысячи россиян из-за COVID-19

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Молдавия готовит к отправке на родину более тысячи граждан России из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в республике Анатолия Лошакова.

«Посольство Российской Федерации в Молдавии продолжает работу по возвращению на Родину вынужденно находящихся в республике граждан России», — сказал дипломат.

По его словам, в диппредставительство и от него него поступило более тысячи соответствующих обращений.

В настоящее время с молдавскими авиаперевозчиками ведутся переговоры о вывозе в ближайшее время российских граждан.

В Молдавии выявлено 125 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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