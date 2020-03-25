Молдавия отправит в РФ более тысячи россиян из-за COVID-19
Молдавия готовит к отправке на родину более тысячи граждан России из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря посольства РФ в республике Анатолия Лошакова.
«Посольство Российской Федерации в Молдавии продолжает работу по возвращению на Родину вынужденно находящихся в республике граждан России», — сказал дипломат.
По его словам, в диппредставительство и от него него поступило более тысячи соответствующих обращений.
В настоящее время с молдавскими авиаперевозчиками ведутся переговоры о вывозе в ближайшее время российских граждан.
В Молдавии выявлено 125 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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