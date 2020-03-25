Украинское правительство вводит режим ЧС из-за коронавируса

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабмин намерен ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, власти намерены ввести режим ЧС на 30 дней.

«Прошу не путать с чрезвычайным положением, при ЧС не ограничиваются конституционные права граждан», — добавил Шмыгаль.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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