Российские туристы вернутся в РФ до 31 марта

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В Ростуризме сообщили, что все пребывающие за рубежом организованные российские туристы вернутся в Россию до 31 марта, передает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что за прошедшую неделю количество российских туристов за рубежом сократилось со 100 тысяч человек до 57,8 тысячи человек.

Известно, что большинство организованных туристов возвращается домой из стран Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, а также из Турции.

«До 31 марта практически все организованные туристы вернутся на территорию Российской Федерации», — подчеркнули в пресс-службе Ростуризма.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 438 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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