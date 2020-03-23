Глава Роспотребнадзора заявила, что у переболевших коронавирусом вырабатывается иммунитет

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Познер» на Первом канале заявила, что у лиц, перенесших новый коронавирус, вырабатывается иммунитет к заболеванию.

По ее словам, это подтверждают сегодняшние исследования.

Как отметила Попова, собственные исследования Роспотребнадзора свидетельствуют о выработке в крови переболевших коронавирусной инфекцией иммуноглобулина M и G, которые защищают организм от повторного заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.