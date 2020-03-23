СК начал проверку по фейкам о числе заразившихся коронавирусом в России

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Следственный комитет России в понедельник заявил о старте доследственной проверки по факту появления фейковой информации относительно количества заразившихся в России COVID-19.

Информация об этом появилась на официальном сайте СК 23 марта.

Проверка ведется сразу по двум статьям Уголовного кодекса.

Речь идет о ч. 1 ст. 237 и ч. 4 ст. 128.1 — соответственно: об искажении информации, что ведет к опасности для здоровья и жизни людей, а также о клевете.

При этом целью подобных действий в пресс-релизе СК называется создание в стране панических настроений.