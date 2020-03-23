Мишустин согласился усилить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой об усилении ответственности за нарушение правил карантина, сообщает ТАСС.

Об этом он заявил, открывая заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Мишустин отметил, что это будет сделано обязательно.

«Мы это сделаем обязательно, надо будет сформулировать по результатам президиума», — сказал он в ответ на соответствующую просьбу.

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