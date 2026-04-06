МО: ВСУ в ночь на 6 апреля атаковали перевалочный комплекс в Новороссийске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 6 апреля атаковали с помощью беспилотников объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) на перевалочном комплексе в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на платформе Max.

В сообщении ведомства отмечается, что атака на КТК была произведена для дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям. При налете применялись ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Это не первая атака ВСУ на объекты КТК. В ноябре 2025 года украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории.

14 января МИД Казахстана провел встречи с послами стран Евросоюза и с представителями американской стороны после атак беспилотников на казахстанские танкеры в Черном море.

Во время проведенных переговоров Казахстан акцентировал внимание на необходимости принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях, в соответствии с нормами международного права.

