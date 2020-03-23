Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса. Об этом глава региона сообщил изданию «Подъем».
«Тут не надо мудрствовать, этот человек должен быть освобожден от занимаемой должности в установленные законом сроки», - сказал Шапша, назвав действия врача безответственными.
Об отъезде главврача областной больницы в отпуск главе региона сообщили в ходе совещания членов регионального правительства при обсуждении ситуации с коронавирусом, пишет mk.ru. Отмечается, что Кондюков выехал в Таиланд, несмотря на запрет на зарубежные поездки.
«Слишком большую ответственность мы возложили на этого человека, надо подобрать работу, которая предусматривает меньший уровень ответственности», – заявил Шапша в ходе совещания.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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