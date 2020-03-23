Рособрнадзор приостанавливает проверки вузов
Рособрнадзор приостанавливает проверки образовательных организаций на фоне распространения коронавируса нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Проверки приостановлены до 30 апреля 2020 года, говорится в сообщении. Отмечается, что исключением станут внеплановые проверки в связи с выдачей лицензии или на основании фактов причинения вреда жизни и здоровью.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438
— Власти будут проверять случаи невыплаты зарплаты и увольнений из-за коронавируса
— Всероссийская диспансеризация приостановлена из-за коронавируса