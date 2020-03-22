В Словении от коронавируса скончался второй человек

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В городе Метлика скончалась 90-летняя женщина, ставшая второй жертвой коронавируса в Словении, пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения страны Томажа Гантара.

Гантар добавил, что обе 90-летние погибшие страдали другими, хроническими заболеваниями.

В Словении коронавирусом заразились 414 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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