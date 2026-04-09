В Муроме закрыли родники и продезинфицируют автобусы из-за массового отравления

Власти Мурома во Владимирской области после массового отравления местных жителей приняли решение о закрытии всех родников как минимум до конца периода паводка. Об этом сообщил глава округа Евгений Рычков, его заявление опубликовано в Telegram-канале регионального правительства.

«Вода во всех родниках сегодня непригодна для питья. И там что угодно может быть. Я думаю, что все должны понимать: сейчас, в ближайшие полтора месяца, никакую воду в родниках брать не надо, и тем более пить ее», — обратился глава округа к согражданам.

По словам Рычкова, эпидемиологическое расследование связало несколько случаев отравления в одной из пострадавших семей с употреблением родниковой воды. Кроме того, глава округа сообщил, что для предотвращения распространения норовируса в Муроме продезинфицируют общественный транспорт.

«Проведем дезинфекцию в автобусах, вымоем с растворами все места, где люди массово дотрагиваются, то есть поручни, двери», — пояснил Рычков.

С острой кишечной инфекцией в больницы Мурома уже обратились 106 человек, из них 50 госпитализированы. Следственное управление СКР по области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительной причиной массового заболевания специалисты называют норовирус, они продолжают устанавливать источники распространения возбудителя.

