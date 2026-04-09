Иран поблагодарил Россию за позицию в Совбезе ООН по ситуации в Персидском заливе

МИД России

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым поблагодарил Россию за принципиальную позицию в Совете Безопасности ООН при обсуждении ситуации в Персидском заливе. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«Аббас Арагчи поблагодарил Российскую Федерацию за принципиальную позицию в Совете Безопасности ООН при обсуждении ситуации в Персидском заливе», — отмечается в сообщении.

До этого постпред Василий Небензя, обращаясь к американскому посланнику Майклу Уолтц, заявил, что Россия не будет извиняться за то, что заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу. Москва вместе с Пекином наложила вето на документ, так как его принятие подтолкнуло бы ситуацию на Ближнем Востоке к новой эскалации, объяснил дипломат. По его словам, авторы текста проигнорировали причины нынешнего кризиса и фактически возложили ответственность только на Иран. В Тегеране сочли такой подход России и Китая конструктивным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки 8 апреля в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты.

Ранее посол Ирана поблагодарил Россию за усилия по прекращению конфликта.

 
