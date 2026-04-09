МИД России обвинил Израиль в угрозе переговорам на Ближнем Востоке

Российская сторона решительно осуждает атаку Израиля на Ливан, которая была осуществлена 8 апреля. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Решительно осуждаем израильскую атаку на Ливан, которая привела к многочисленным жертвам среди ни в чем не повинных людей и масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры», — говорится в публикации.

В российском МИД подчеркнули, что агрессивные действия израильской армии угрожают переговорному процессу на Ближнем Востоке.

«Агрессивные действия ставят под угрозу срыва наметившийся переговорный процесс и резко повышают риски возобновления масштабной вооруженной конфронтации на Ближнем Востоке», — указала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

9 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что атаки Израиля на Ливан вызывают у Тегерана серьезные опасения относительно соблюдения возможного мирного соглашения с США. По его словам, удары по Ливану сделают бессмысленными переговоры с Вашингтоном.

