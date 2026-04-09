«Они ведут себя как свиньи»: Губерниев о возвращении российских биатлонистов

Губерниев: я бы из биатлона сделал конфетку, но мне будет сложно руководить IBU
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал тяжелой ситуацию с возвращением российских биатлонистов на международную арену. Его слова приводит Sport24.

«Я бы из биатлона сделал конфетку, но мне будет сложно руководить IBU с учетом того, что я под европейскими санкциями. С биатлоном ситуация очень тяжелая. Они ведут себя как свиньи. «...» Кто бы ни пришел — ничего хорошего нам ждать не приходится. Но это не значит, что надо останавливаться и опускать руки. Дегтярев все делает для того, чтобы мы вернулись», — заявил Губерниев.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

7 апреля президент IBU Олле Далин заявил, что организация не собирается возвращать россиян на международные старты.

