В аэропорту США разбился самолет

NBC: самолет выкатился за пределы ВВП и взорвался в аэропорту США
В США в штате Аризона в результате крушения легкомоторного самолета не выжили два человека. Об этом сообщил телеканал NBC.

Инцидент произошел в аэропорту города Марана. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) и взорвался. Сообщается, что другие воздушные суда, находящиеся в аэропорту, не пострадали.

Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование по факту случившегося.

До этого истребитель F-35 Военно-воздушных сил (ВВС) США разбился во время полета в штате Невада. Авиакатастрофа произошла примерно в 40 километрах к северо-востоку от города Индиан-Спрингс на территории испытательного и тренировочного полигона Невады. Самолет совершал полет с авиабазы Неллис. Пилот во время катапультирования получил незначительные травмы, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

6 марта сообщалось, что оба пилота не выжили в результате крушения истребителя Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии в штате Ассам.

Ранее в Турции истребитель F-16 рухнул на автомобильную трассу.

 
