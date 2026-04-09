В Госдуме рассказали, как не платить налог при продаже квартиры

Налог при продаже квартиры не придется платить, если срок владения жильем составляет пять лет, но есть исключения. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Главное, чтобы законно не платить налог при продаже квартиры, – правильно посчитать срок владения. Налоговый кодекс освобождает граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и подачи декларации, если недвижимость находилась в собственности более минимального предельного срока. В общем случае этот срок составляет пять лет. Но есть важные исключения, когда достаточно трех лет владения. К ним относятся: приватизированное жилье; квартира, полученная в наследство или по договору дарения от близкого родственника; жилье, переданное по договору ренты с пожизненным содержанием; а также единственное жилье собственника. Кроме того, трехлетний срок действует, если вы продаете квартиру, купленную после 1 января 2016 года, но право собственности на нее возникло раньше», — пояснил Чаплин.

Депутат также рассказал о важном нюансе для семей с детьми. Если они продают старую квартиру и одновременно покупают новую, большего размера, то при соблюдении определенных условий (например, новая квартира по площади превышает старую или ее кадастровая стоимость выше), также могут быть освобождены от уплаты налога независимо от срока владения.

«Эта льгота действует с 2022 года. Обратите внимание: срок владения отсчитывается не с момента подписания договора купли-продажи, а с даты государственной регистрации права собственности в Росреестре. Если продать квартиру раньше установленного срока, то придется не только заплатить налог 13% (или 15% при доходе свыше 5 млн рублей), но и подать налоговую декларацию 3-НДФЛ. Всегда проверяйте документы на недвижимость и при сомнениях консультируйтесь с налоговыми специалистами. Лучше подождать лишний месяц-другой до истечения срока владения, чем потом платить налог и штрафы», — посоветовал Чаплин.

Ранее в ГД объяснили, требуется ли согласие соседей для сдачи квартиры в аренду.

 
Теперь вы знаете
Искусство дедлайна. Как Трамп управляет временем, чтобы дожимать оппонентов
