Окружение Трампа заподозрили в личном обогащении за счет войны с Ираном

Alex Brandon/Reuters

Окружение президента США Дональда Трампа могло обогатиться благодаря конфликту в Иране. Такое мнение выразили в австрийской газете Der Standard.

В издании упоминается один особенно бросающийся в глаза случай, когда утром 23 марта внезапно были заключены сделки на сумму в полмиллиарда долларов. Отмечается, что сторона, заключившая эти сделки, явно рассчитывала на скорое падение цены на нефть. В Der Standard обратили внимание, что через 15 минут после этого Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором заговорил о «продуктивных переговорах». После этого цена на нефть упала, и тот самый «биржевой спекулянт» выиграл.

Кто-то хорошо заработал и на ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи 28 февраля. Согласно Der Standard, шесть аккаунтов платформы Polymarket, которая позволяет пользователям делать ставки на исход событий, получили совокупную прибыль в $1,2 млн. По данным аналитической фирмы Bubblemaps, эти аккаунты были пополнены деньгами всего за несколько часов до авиаударов по Ирану.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что стоимость нефти продолжит падать, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75.

Ранее на Западе спрогнозировали мрачное будущее для команды Трампа.

 
