Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Наука

Названа группа людей с низким риском развития 34 заболеваний

Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Генетически обусловленная аэробная выносливость может снижать риск развития десятков заболеваний — от сердечно-сосудистых проблем до нарушений метаболизма и ослабления костей. Это показало исследование, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE).

Ученые проанализировали генетические данные участников проекта UK Biobank и оценили, как предрасположенность к высокой аэробной выносливости связана со здоровьем. Эти данные сопоставили с риском более чем 700 заболеваний. После строгой проверки исследователи выделили 34 состояния, для которых связь оказалась наиболее надежной, что позволило говорить не только о совпадении показателей, но и о возможной причинно-следственной связи.

Выяснилось, что люди с более высокой физической выносливостью реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая некоторые формы инсульта. У них также ниже артериальное давление, лучше состояние сосудов и более благоприятные показатели обмена веществ. Кроме того, у таких людей оказался ниже риск развития диабета и астмы.

Исследование показало и другие положительные эффекты. Высокая аэробная выносливость была связана с более низким уровнем С-реактивного белка — маркера воспаления, более высокой минеральной плотностью костной ткани, а также более благоприятными показателями функции печени и системы свертывания крови.

При этом ученые отмечают, что чрезмерные физические нагрузки могут иметь и обратный эффект. В частности, у людей с очень высокой выносливостью чаще выявлялись некоторые нарушения сердечного ритма, включая фибрилляцию предсердий.

Ранее был назван возраст, когда спорт критически важен для защиты от деменции.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!