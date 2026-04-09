Минобороны Великобритании назвало российские подлодки угрозой

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что российские подводные лодки якобы представляют угрозу судоходству в Северной Атлантике. Его слова приводит Reuters.

По словам Хили, Лондон фиксирует активность субмарин России вблизи британской подводной инфраструктуры, включая кабели и трубопроводы.

«Вы должны знать, что любая попытка повредить их недопустима и повлечет за собой серьезные последствия», — сказал министр, обращаясь к РФ.

В феврале Хили заявил, что необходимо увеличивать британское военное присутствие в Норвегии, поскольку Россия представляет «самую большую угрозу безопасности в Арктике и на Крайнем севере», которую Британия не видела со времен Холодной войны.

В октябре 2025 года Хили заявил, что Великобритания ведет «охоту» на российские подводные лодки. По его словам, разведывательные самолеты P-8 Poseidon позволяют «следить» за кораблями Военно-морского флота России, о чем должны помнить в Москве. Ранее Хили также сообщил о планах совместных операций с ВМС Германии по выявлению российских субмарин. По его словам, что количество российских судов, якобы угрожающих водам Британии, увеличилось на 30%. Министр указал, что активность российских подводных лодок в Северной Атлантике вернулась к уровню Холодной войны.

Ранее сообщалось, что Британия вооружит свои корабли стелс-ракетами Stratus.