Минобороны Великобритании назвало российские подлодки угрозой

Хили: российские подлодки угрожают британскому судоходству в Северной Атлантике
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что российские подводные лодки якобы представляют угрозу судоходству в Северной Атлантике. Его слова приводит Reuters.

По словам Хили, Лондон фиксирует активность субмарин России вблизи британской подводной инфраструктуры, включая кабели и трубопроводы.

«Вы должны знать, что любая попытка повредить их недопустима и повлечет за собой серьезные последствия», — сказал министр, обращаясь к РФ.

В феврале Хили заявил, что необходимо увеличивать британское военное присутствие в Норвегии, поскольку Россия представляет «самую большую угрозу безопасности в Арктике и на Крайнем севере», которую Британия не видела со времен Холодной войны.

В октябре 2025 года Хили заявил, что Великобритания ведет «охоту» на российские подводные лодки. По его словам, разведывательные самолеты P-8 Poseidon позволяют «следить» за кораблями Военно-морского флота России, о чем должны помнить в Москве. Ранее Хили также сообщил о планах совместных операций с ВМС Германии по выявлению российских субмарин. По его словам, что количество российских судов, якобы угрожающих водам Британии, увеличилось на 30%. Министр указал, что активность российских подводных лодок в Северной Атлантике вернулась к уровню Холодной войны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Британия вооружит свои корабли стелс-ракетами Stratus.

 
Искусство дедлайна. Как Трамп управляет временем, чтобы дожимать оппонентов
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!