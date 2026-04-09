Стало известно, как наказали полуголых девушек, катавшихся на капоте в Уфе

В Уфе оштрафовали водителя и девушек, которые катались на капоте

Девушек, разъезжавших в непристойном виде по улицам Уфы, привлекли к ответственности вместе с водителем. Об этом сообщает глава Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов.

Он уточнил, что машину компании остановили его коллеги. Выяснилось, что молодому человеку за рулем 22 года, его спутницам – от 18 до 20 лет.

В отношении водителя составили протоколы о нарушениях, связанных с применением ремней безопасности и перевозкой пассажиров. Девушек привлекли к ответственности за нарушение ПДД. Всех оштрафовали.

Севастьянов напомнил, что люди, не использующие ремни безопасности, подвергают риску жизни и здоровье всех участников дорожного движения.

Водителя и двух девушек на видео сняли местные жители. Пассажирки без штанов сидели на капоте автомобиля, который в этот момент находился в движении. При этом сами девушки держатся только за машину, дополнительно они ничем не зафиксированы.

