МВФ дал прогноз по ценам на нефть и газ в долгосрочной перспективе

МВФ: высокие цены на нефть и газ могут сохраниться в течение долгого времени

Международный валютный фонд (МВФ) допустил сохранение высоких цен на нефть и газ в долгосрочной перспективе. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, передает ТАСС.

Она отметила, что доклад, который будет опубликован на следующей неделе, в связи с неопределенностью содержит широкий спектр возможных сценариев, в том числе и самый негативный.

«Сценарий, при котором цены на нефть и газ будут значительно выше в течение долгого времени, а также проявятся вторичные эффекты», — сказала Георгиева во время выступления в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Представитель МВФ добавила, что на мировые цены на энергоносители будет влиять исход военных действий США и Израиля против Ирана, в том числе сохранение в силе режима прекращения огня, а также заключение приведет ли он к заключению устойчивого мира.

До этого помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин предположил в разговоре с «Газете.Ru», что цены на нефть в случае даже временного перемирия между США и Ираном могут снизиться до $70–75 за баррель Brent в ближайшие два месяца.

Ранее цены на российскую нефть достигли 13-летнего максимума.