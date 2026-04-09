Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа

Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида народа СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти жертв геноцида. Документ размещен на портале правовой информации.

Закон внес изменения в статьи 243.4 и 354.1 УК Российской Федерации.

Норма о наказании за отрицание или одобрение геноцида в период ВОВ, а также за оскорбление памяти его жертв добавилась в статью 354.1 УК России о реабилитации нацизма. За это будут наказывать штрафом в размере до 3 млн руб., в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет или принудительными работами на срок до трех лет.

Изменения в статье 243.4 Уголовного кодекса РФ устанавливают уголовную ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение расположенных как на территории России, так и за ее пределами захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, обелисков, стел и других мемориальных сооружений, которые увековечивают память жертв геноцида.

Ранее Путин установил в России День памяти жертв геноцида советского народа.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!