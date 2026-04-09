Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида народа СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти жертв геноцида. Документ размещен на портале правовой информации.

Закон внес изменения в статьи 243.4 и 354.1 УК Российской Федерации.

Норма о наказании за отрицание или одобрение геноцида в период ВОВ, а также за оскорбление памяти его жертв добавилась в статью 354.1 УК России о реабилитации нацизма. За это будут наказывать штрафом в размере до 3 млн руб., в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет или принудительными работами на срок до трех лет.

Изменения в статье 243.4 Уголовного кодекса РФ устанавливают уголовную ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение расположенных как на территории России, так и за ее пределами захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, обелисков, стел и других мемориальных сооружений, которые увековечивают память жертв геноцида.

Ранее Путин установил в России День памяти жертв геноцида советского народа.