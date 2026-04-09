Сбежавшие из поезда в Чувашии оказались не заключенными, а дезертирами

SHOT: побег с поезда в Чувашии был совершен не заключенными, а дезертирами

Сбежавшие с поезда в Чувашии на момент побега не были заключенными. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, шестеро заключенных ранее подписали контракт с Минобороны РФ и ехали в обычном гражданском вагоне к месту прохождения службы. На момент побега они были уже не заключенными, а добровольцами, говорится в сообщении.

Отмечается, что по дороге к месту службы они покинули поезд в чувашском поселке Ибреси. Теперь их разыскивают за дезертирство.

Накануне Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России заявила, что информация о побеге осужденных из специального вагона в Чувашии не соответствует действительности.

По их данным из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не было допущено.

8 апреля Telegram-канал Mash писал, что шестеро заключенных якобы сбежали из специального вагона поезда Томск-Адлер в Чувашии. Журналисты утверждали, что сбежавшие преступники могут быть вооружены холодным оружием. Сообщалось, что все шестеро — мужчины монголоидной внешности невысокого роста, они якобы выскочили из вагона на двухминутной остановке в поселке Ибреси.

